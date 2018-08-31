Göreme Belediye’si Japonya Fuarının Meyvelerini Toplamaya Devam Ediyor

Japonya’daki yaşayanlara Türkiye’nin ve Kapadokya’nın son derece güvenliği olduğunu aktaracağını ifade eden Asadka, Kapadokya’da arkadaşlık, akrabalık ve aile bağlarını görmekten çok etkilendiğini ifade etti.

Japonya’da yayın yapan Magazine Capa dergisinde yazarlık yapan Megumi Asadka, "Kapadokya bölgesine ilk kez geliyorum. Kapadokya’yı hem görmek hem de buranın kültürünü Japonya’da yansıtmak için geldim. Çocukluğumdan itibaren Kapadokya bölgesini duyuyordum ve burayı görmek burada ki insanları tanımak istiyordum. Sosyal medyadan Kapadokya’da balon fotoğraflarını görüyordum. Buraya ilk kez geldim ve burada iki hafta geçirdim. 4 binin üzerinde fotoğraf çektim. Burada ki insanları çok sıcakkanlı buldum. Japonya’da ki tüm insanları Kapadokya Bölgesini gezmeye davet edeceğim. Türkiye’de ve Kapadokya’da herhangi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı bir kalbe sahipler. Hatta burada beni bir köpek bile gezdirdi. İnsanlar evlerine beni çay içmeye davet etti. Burada sıcakkanlı insanlar ile her an her adım başı karşılaşabilirsiniz. Japonya’da ki çalıştığım dergide buranın güzelliklerini yansıtacağım ve Türk Japon ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacağım. Burada bizim Japonya’da unutmuş olduğumuz arkadaşlık, kardeşlik ve aile bağlarını da görmüş oldum” dedi.



Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil “2016 yılında Japonya’da katılmış olduğumuz fuarda Megumi Asadka ile tanıştık ve burada kendisine Kapadokya bölgemizi anlatmıştık. Kendisi de Kapadokya’yı çok merak ettiğini ve en kısa sürede geleceğini belirtmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından ise Japon misafirimiz bölgemize geldi ve burada bizler kendisine destek olduk. Bundan sonra da Türk-Japon dostluğunun gelişmesi anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek; Megumi Asadka’ya Başkan cingil Göreme’nin sembolü olan Roma kalesi plaketi hediye etti.