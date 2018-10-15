Göreme Belediyesi Bayanlara Eskişehir, Bursa, Çanakkale Kültür Gezisi Düzenledi

Göreme Belediyesi bayanlara yönelik pozitif çalışmalarına devam ediyor. Kültür turları kapsamında beldemizde yaşayan bayanlara yönelik Ülkemizin güzide illerini ziyaret etti. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı geziye göreme belediye başkanı eşi Selma Cingil eşlik ederek kasaba bayanlarına 3 günlük gezi programı düzenlendi.
Göreme Belediyesi'nin bayanlara yönelik kültür turlarının devam edeceğini belirten Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Farklı bölgeleri, farklı illeri görmek bayanlarımıza katkı sağlıyor. Bu amaçla bizde bayanlarımıza yönelik turlarımıza önem veriyoruz" dedi.