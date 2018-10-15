Göreme Belediyesi Bayanlara Eskişehir, Bursa, Çanakkale Kültür Gezisi Düzenledi

Göreme Belediyesi'nin bayanlara yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Göremeli bayanlar kültür gezileri kapsamında Eskişehir, Bursa ve Çanakkele’ye gezi yaptı.