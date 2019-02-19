Göreme Belediye Başkanlığından Basın Açıklaması

Kamuoyunun da takip ettiği gibi beldemizde bazı binalarla ilgili yıkım süreci yaşanmaktadır.

Belediyemiz ve şahsımda devletimizin yetkili kurullarının aldığı bu kararları saygıyla karşılamakta ve gereken katkıyı yapmaktadır.

Beldemizde bu süreç devam ederken bazı basın organlarında şahsıma yönelik “ölüm tehdidi” ve “rantçılık” gibi hiçbir zaman kabul edemeyeceğim gerçekdışı iddiaların gündeme getirilmesini üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladım.

Şahsımın hiçbir basın mensubuna yönelik herhangi bir tehdit ve hedef göstermesi söz konusu değildir. İnsan yaşamını her şeyin üzerinde tutan bir insan ve bir yönetici olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim bu iddiaları şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim.

Göreme’de belediye başkanlığı yapan bir kişi olarak bugüne kadar hiçbir kimseye yönelik böylesine kabul edilemez bir tutumum olmadığının en yakın şahidi hizmet vermeye gayret ettiğim hemşerilerimdir.

Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan beldemize gelen herkesin huzurunun bizim için en önemli husus olduğunu belirtmek isterim.

Basın mensuplarımızın haber yapma özgürlüğüne de, halkımızın haber alma özgürlüğüne de her zaman saygılı olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.