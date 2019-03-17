Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’den 18 Mart Mesajı

Başkan Cingil “Türk Milleti’nin makûs tarihini değiştiren, imkansızlıkların kararlılık ve vatan aşkı ile yenilebileceğini gösteren, Türk’ün adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahraman şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti vatanımızda sonsuza dek birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz” dedi.

Başkan Cingil 18 Mart mesajında bunları dile getirdi:“Çanakkale Savaşı, Türk Milleti’nin 104 yıl önce, yoksulluklar ve yoksunluklar içinde verdiği varoluş mücadelesinin, azmin ve imanın gücüyle taçlanışını tüm dünyaya gösteren örnek bir zaferle sonuçlandı. Türk Milleti’nin bağımsızlık aşkı, esaret tanımazlığı ve boyunduruk altına alınmaz iradesi, dönemin en gelişmiş silahlarına ve donanmalarına sahip işgal kuvvetlerini yenilgiye ve şaşkınlığa uğrattı. Düşman askerlerini, kendi Mehmetçikleri ile can veren kahraman evlatlar olarak bağrına basma şefkatini gösteren Türk Milleti, savaşın onuru ve şerefini tüm dünyaya öğretti. Akif’in, ‘Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor/Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!’ diye tasvir ettiği şehitlerimizin acısı bugün hala yüreğimizde. Bize emanet edilen vatanımızda, bizden sonraki nesillerin de sonsuza dek hür ve bağımsız yaşaması için birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz” dedi

Tarihin akışını değiştiren şanlı Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbal destanımızın tüm kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyor, ‘Bu topraklar için toprağa düşmüş’ tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.