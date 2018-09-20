Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil Japonya’da Fuara Katıldı

Kapadokya adına Japonya fuarına katılan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil Japonların Türkiye'ye özellikle de Kapadokya'ya çok büyük hayranlıkları olduğunu söyledi. Cingil, "Hem ülkemizi hem de bölgemizi temsil etmek için burada bulunuyoruz. Bölgemizi anlatan Japonca tanıtım ürünleri getirdik.

Yine Belediyemiz tarafından yapılan Japonca seslendirmeli tanıtım filmini de burada gelen ziyaretçilere izletiyoruz. Standımıza yoğun bir ilgi var. Bu ilginin alakanın önümüzdeki yıllarda ülkemize ve bölgemize daha da çok ciddi olumlu dönüşleri olacak. Japon pazarının Kapadokya'daki çıtası bu adımlarla daha da yükselecek. Emek verenlere ve destek olanlara teşekkür ediyoruz" dedi

20 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan fuar 23 Eylül Pazar günü sona erecek.