Göreme Belediye Başkanı Cingil’den Kadir Gecesi mesajı

Göreme Belediye Başkan'ı Nuri Cingil, mesajında Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, "Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimize indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelirken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi huzurunu ve Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günde tüm insanlık için yaşanan sıkıntıların son bulması için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Sema kapılarının ardına kadar açık olduğunu unutmadan ibadet etmeliyiz. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını dileyelim. Her ayı Ramazan, her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız. Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, tutulan oruçların, edilen duaların kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor ve bu hayırlı gecenin huzur, iyilik ve güzellik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.