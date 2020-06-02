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GÖR-BİR'den Başkan Özaltın'a ziyaret
Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Erol Mutlu ve beraberindekiler Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı, Özaltın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esat Özaltın'ı ziyaret ettiler.
Nevşehir 02.06.2020, 16:19
NEVŞEHİR(MHA) Ziyarette Başkan Esat Özaltın'a derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Dernek Başkanı Erol Mutlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran, derneğin bünyesinde açılan rapido kursundan elde edilen çini tabak ve vazo hediye ettiler.
Çok üzücü