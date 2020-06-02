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GÖR-BİR'den Başkan Özaltın'a ziyaret

Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Erol Mutlu ve beraberindekiler Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı, Özaltın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esat Özaltın'ı ziyaret ettiler.

Nevşehir 02.06.2020, 16:19
GÖR-BİR'den Başkan Özaltın'a ziyaret
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NEVŞEHİR(MHA) Ziyarette Başkan Esat Özaltın'a derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Dernek Başkanı Erol Mutlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran, derneğin bünyesinde açılan rapido kursundan elde edilen çini tabak ve vazo hediye ettiler.

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneğinin her zaman maddi - manevi destekçileri olmaya devam edeceklerini kaydeden Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı, Özaltın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esat Özaltın ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı Mutlu ve başkan yardımcısı Kemikkıran'a teşekkür etti.

Yorumlar (1)
Şükür İnsanoğlu 1 hafta önce
Bunlara korona yok mesafe yok maske yok demi
Çok üzücü
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