GÖR-BİR'den Başkan Özaltın'a ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Ziyarette Başkan Esat Özaltın'a derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Dernek Başkanı Erol Mutlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran, derneğin bünyesinde açılan rapido kursundan elde edilen çini tabak ve vazo hediye ettiler.

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneğinin her zaman maddi - manevi destekçileri olmaya devam edeceklerini kaydeden Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı, Özaltın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Nevşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esat Özaltın ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı Mutlu ve başkan yardımcısı Kemikkıran'a teşekkür etti.