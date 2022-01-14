“Gönlümüz ve Dualarımız Seninle Hasan”

Özel bir TV kanalında yayınlanan ve Türkiye’nin en iyi şefinin belirlediği MasterChef Türkiye programında yarışan hemşehrimiz Hasan Biltekin finale kalarak, tüm Nevşehir’e büyük bir gurur yaşattı.

Dünyada ve Ülkemizde büyük bir ilgi ve merakla izlenen MasterChef programı 6 aylık bir maratonun ardından Cuma akşamı final yapacak. Finalde üç ismin yarıştığı programda hemşehrimiz ve ayrıca Nevşehir Belediye Spor Kulübü Mutfak Şefi Hasan Biltekin’de iki finalistten biri oldu.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Hasan Biltekin’e finalde başarılar dileyerek; “Yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecan ve merakla takip ettiğimiz hemşehrimiz Hasan Biltekin finale kalmayı başararak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Cuma akşamı yapılacak olan final gecesinde kendisine başarılar diliyorum ve tüm Nevşehir halkı olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dualarımız ve desteklerimiz Hasan Biltekin’le” dedi.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.