Gizligider: Vekilin Tatili Dostlarla Hasbihal Ederek Olur

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdiğimiz bu günlerde ‘Durmak Yok, Yola Devam’ diyerek Nevşehir programlarımıza devam ediyor, tüm hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan köylerimizi ziyaret ederek çiftçimizin sohbetine ortak oluyor, bir yandan da esnafımızla buluşuyoruz, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz.

Dönem başında başlattığımız ‘Lise Vekiliyle Buluşuyor’ projesi kapsamında Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizle geçmişten geleceğe, tarihten siyasete, eğitimden ekonomiye birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk.

Nevşehir Şoförler Odası ve Otobüsçülerimizle bir araya gelerek taleplerini ve sektörün durumunu değerlendirdik. İkinci yuvamız olan Gör-Bir Derneğini ziyaret ederek gönül gözüyle şehrimize hizmet eden ve gönüller fetheden derneğimizin başkan ve üyeleriyle Nevşehir’de yaptıkları hizmetleri değerlendirdik. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyetlerinde halkımızın sesini duyuran ve haber alma hakkını kullanmasında başrol oynayan gazetecilerimizle Nevşehir’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Saçlarımızı ve gönüllerimizi emanet ettiğimiz Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek güven tazeleyen oda başkanımızı tebrik ettik.

Meclisin tatilde olduğu bu dönemde tatilimizi dostlarımız ve hemşehrilerimizle hasbihal ederek geçirirken, partimize ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm gönüldaşlarımızı Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ın katılımıyla yapılacak olan Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığı 6. Olağan Kongremize davet ediyorum.