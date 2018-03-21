Gizligider, Bütün Şehir uygulamasına açıklık getirdi

AK Parti olarak vatandaşların taleplerine, tenkitlerine ve eleştirilerine dikkat ederek bu tür uygulamaları gündeme taşıdıklarını kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Gizligider, şu anda bu uygulamanın devreye sokulmayacağını, mevcut idari mevzuatın devam edeceğini dile getirdi.

Gizligider, “Biliyorsunuz beldelerin kapatılması yönünde de bir çalışma vardı. Bahsettiğiniz çalışma olsaydı böyle bir durum söz konusu idi. AK Parti olarak biz sahadan aldıklarımızla birlikte yürüyoruz. Bütün konularda vatandaşlarımızın taleplerini, tenkitlerini, eleştirilerini alarak yürüyoruz. Şu anda hali hazırda yer alan idari mevzuat neyse devam edeceğiz” dedi.