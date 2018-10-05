Girişimciler Sertifikalarını Aldı

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konuların da bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak ve başarılı işletmelerin kurulması adına verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Eğitmeni Hatice Doğan’ın Ticaret Borsası Konferans Salonun da vermiş olduğu eğitimi başarı ile tamamlayan 30 kursiyer, Girişimcilik Sertifikalarını Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’ın elinden aldı.

Başkan İbrahim Salaş açıklamasında;

Girişimci adaylarına yaptığı açıklamasında “ Borsamız kamu görevinin dışında yaşadığımız kentin yaşam kalitesini arttırmak , insanlarına sosyal, kültürel, iletişim ve girişimcilik alanında katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bizde misyon ve vizyonumuzu bu hedefler doğrultusunda yeniledik.Bu amaçla girişimci adaylarına yönelik bu kursları işbirliği sağladığımız kuruluşlarla yapmaya başladık ve daha da geliştirerek yenilikçi anlayışla devam edeceğiz.

Sizlere sunduğumuz bu hizmet için katkılarını ve işbirliğini esirgemeyen KOSGEB yetkililerimize teşekkür ederim. Sizlere kurmayı ve yapmayı düşündüğünüz hayal ettiğiniz işlerinizde başarılar dilerim.” dedi.