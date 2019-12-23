Geri dönüşümle hem ekonomiye katkı hem çevreye katkı
Bilinçli Tüketimin Sadece Bugünler İçin Değil Gelecek Nesiller İçin De Ne Kadar Önem Arz Ettiğinin Bilincinde Bir Anlayışla Çalişmalarini Sürdüren Nevşehir Belediyesi, Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması İçin Çalişmalarini Aralıksız Olarak Sürdürüyor. Bu Amaçla Nevşehir Belediyesi İle Almanya’nın Neuss Belediyesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Ab Projesi Kapsamında, Nevşehir’in Güzelyurt, 2000 Evler Ve 15 Temmuz Mahallelerine Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları Yerleştirildi.
Bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil gelecek nesiller için de ne kadar önem arz ettiğinin bilincinde bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu amaçla Nevşehir Belediyesi ile Almanya’nın Neuss Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, Nevşehir’in Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirildi.
Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden 101.455,20 Euro hibe almaya hak kazanan “Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim” projesi sürüyor.
Bu iki mahallede bulunan çocuk parkları, kamu binaları bahçesi, siteler ve yeraltı ve yerüstü çöp konteynırlarının yanlarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları sayesinde hem kağıt, cam, metal ve plastik gibi materyaller ayrı toplanarak bunların çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilecek hem de geri dönüşümlerinin sağlanması ile ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedeflediğini kaydetti.
Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, ilk olarak 3 pilot mahalleye yerleştirilen geri dönüşüm kutularının sayısının önümüzdeki aylarda daha da arttırılarak projenin tüm mahallelerde hayata geçirileceğini açıkladı.
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