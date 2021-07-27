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Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ne yapılan ve 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesine olanak sağlayan Gençlik Parkı hizmete açıldı. İçerisinde basketbol ve halı sahası, fitness aletleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının bulunduğu park mahalle sakinlerinden tam not aldı.
Nevşehir 27.07.2021, 10:18 27.07.2021, 10:57
Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ne yapılan ve 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesine olanak sağlayan Gençlik Parkı hizmete açıldı. İçerisinde basketbol ve halı sahası, fitness aletleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının bulunduğu park mahalle sakinlerinden tam not aldı.
“Gençlik Parkı” ismi verilen parkta hem gündüz hem de akşam saatlerinde spor yapabilme imkanı bulan mahalle sakinleri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.