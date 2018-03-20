Gençlik Merkezi Şiir Okuma Yarışmasında Altınyıldız Rüzgarı

Yarışmada 14-17 ve 18-25 Yaş Grubunda kız ve erkek öğrenciler şiir okumalarını ayrı ayrı gerçekleştirmişlerdir.Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri şiir okuma yarışmasına büyük ilgi götermiş ve okudukları şiirlerle önemli dereceler elde etmişlerdir.

14-17 Yaş Grubunda Erkeklerde Özel Altınyıldız Fen Lisesi 11.sınıf öğrencisi Melih Kızılkaya Aşık Veysel Şatıroğlu’ndan “Anama”şiiriyle Nevşehir 1.si, 14-17 Yaş Grubu Kızlarda Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Ayşe Sena Bedir, Yavuz Bülent Bakiler’den “Analar”adlı şiiriyle Nevşehir 2.si,18-25 Yaş Grubu Erkeklerde Özel Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Muhammet Ali Şahin, Can Yücel’den “Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim” şiiriyle Nevşehir 2.si olmuştur.

ÖzelAltınyıldız Koleji olarak çalışma başarıyı,başarı da yeni başarıyı doğurur; diyerek öğrencilerimizi tebrik ediyor,başarılarının daim olmasını diliyoruz.

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