Gençlik buluşması Altınoluk camiinde gerçekleştirildi

NEVŞEHİR(MHA) Sabah namazından önce başlayan programda Nevşehir İl Müftülüğü din görevlileri Kur’an-ı Kerim tilavet ettiler.

Kılınan sabah namazından sonra İl Müftüsü Öztürk, “Sevgili gençler, Kıyamet gününde arşın gölgesinde kalacak olan sizsiniz. Hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda yedi sınıf insan arşın gölgesinde rahat edecektir.” dedi.

Hadisi şerifte bunların:

“Adil yöneticiler.

Allah'a ibadet eden gençler.

Kalbi mescide bağlı olan kişiler.

Birbirini Allah için sevenler.

Allah'a olan saygısından dolayı harama (zinaya) yaklaşmayan kişiler.

Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar hayrını gizleyen kişiler.

Allah'ı gizli gizli anıp gözyaşı döken kişiler.” olduğunu açıklayarak, okunan hatimlerin duasını yapan İl Müftüsü Öztürk, sabahın bu bereketli saatinde camiyi dolduran ailelere, gençliği temsilen katılan kız ve erkek öğrencilerimize, öğrencilerimizi teşvik eden okul müdürlerine ve iştirak eden cemaate teşekkür etti.

Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Millet Vekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İlçe Müftüleri, İmam Hatip Lisesi Müdürleri ve İmam Hatip Ortaokul Müdürleri ile Öğretmenleri, Nevşehir KYK yurtlarında kalan kız ve erkek Üniversite öğrencileri, STK Gençlik Kolları, İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri ve Gençlik Merkezi Öğrencileri ve ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cami çıkışında bir hayırsever tarafından yapılan ikramların ardından program sona erdi.