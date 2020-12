Gençliğin Başkanı Gençlerle Buluştu

Gençlere bu güzel yolda başarılar dileyen Rasim ARI enerjinizi ve vaktinizi bu şehri ve bu ülkeyi daha güzel, daha iyi yerlere getirmek için gerek sanatsal gerek bilimsel ve gerekse sosyal her türlü projede harcamanız bizlere de umut oluyor. Sizlerin enerjisi bizlerin tecrübesi ile inşallah çok güzel projelere imza atacağız dedi.

Şehir Yönetiminden Gençler Aktif Rol Alacak

Bu şehir sizlerin fikirleri ve vizyonuyla çok daha güzel bir yer olacak diyen Rasim ARI, Nevşehir’de yaşayan her gencin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal her alanda başarılı birer birey olarak yetişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir abiniz olarak hepinize söz veriyorum. Kapımız memleket sevdalısı her gence ve her proje açık diyerek şehirde yaşayan her genci bu meclise üye olmaya davet etti.

Gençlerde Başkana Teşekkür

Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Umut BARINDIRIR gençliğe bu denli destek veren bir başkanımız olduğu için çok şanslıyız. İnşallah Nevşehir’de ulaşmadık genç bırakmayacağız. Herkesin bu mecliste yeri hazır bizlere sosyal medyadan ulaşarak ekibimizde yer alabilir ve projelerimizde söz sahibi olabilir tüm genç kardeşlerimizi meclise bekliyoruz. Ayrıca Başta Belediye Başkanımız Sayın Rasim ARI olmak üzere bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz dedi.