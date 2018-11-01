Gençlerin sıcak yuvası: Ülkü Ocakları

Gençliğin yararına her türlü faaliyete öncülük eden Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, bu sıcak yuvada vatanına milletine hayırlı gençler yetiştirme çabasını biran olsun elden bırakmıyor.

Başkan Ali Türker öncülüğünde yetiştirilen bu gençler, her daim Allah yolunda, vatanına düşkün bireyler olarak geleceğe emin adımlar ile ilerliyor.

Geçtiğimiz akşam Ocak binasında bir araya gelen genç neferler, çiğ köfte yiyerek sohbet ve hasbihallerini devam ettirdi. Bozkurt işareti yaparak birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmeyen ülkücü gençler hep bir ağızdan, ‘birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ dedi.

Ülkücü gençlerin bu birlik ve beraberliği Nevşehir’de büyük ilgi gördü.