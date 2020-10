Gençlerin Doğum Günü Pastası Başkan Arı’dan

Belediye Başkanı Rasim Arı, hayata geçirilen uygulama kapsamında 350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak’ta ikamet eden Seda Nur Şenol'u evinde ziyaret etti.

Doğum günü dolayıyla hediyesini takdim eden Arı, pastaya Şenol ile birlikte üfledi.

Başkan Arı, burada yaptığı açıklamada, kentte yaşayan gençleri önemsediğini, açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle Nevşehir halkı yararına farklı etkinlikler düzenlediğini belirtti.

Kendisine avukatı aracılığıyla gün içinde ulaşan tazminatın bir kısmıyla gençlere doğum günü pastası alarak çeşitli hediyeler dağıtacağını kaydeden Arı, "18 önemli bir yaş, genç bir delikanlı genç bir kız olduğunun tescillendiği gün. İnsan yaşı ilerledikçe anlıyor ki, hayat doğduğun an değil kendini fark ettiğin an başlıyor asıl. O nedenle 18 gibi önemli bir yaşa basan genç kardeşlerimizin kendilerindeki güzellikleri fark edebilmesi için bizlerin yapabileceği bir şeyler var. Bu proje ile birlikte gençlerimizle bir araya gelmenin yeni bir yolunu bulduk. Doğum günlerinde ağabeyleri olarak yanlarında olalım diye düşündük. Ben bir belediye başkanı, bir ağabeyleri olarak her zaman gençlerimizin yanındayım ve onların görüşlerine önem veriyorum. Gençlerimizin ülkesi için faydalı bireyler olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şenol ise Arı'yı evlerinde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Nevşehir’de yaşadığı ve böyle bir belediye başkanları olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Şenol, bu doğum gününü ömrü boyunca unutamayacağını söyledi.

UYGULAMA NASIL UYGULANIYOR?

Proje kapsamında Nevşehir il merkezinde yaşayan 15-18 yaş grubundaki dileyen tüm gençler, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü içerisinde yer alan proje sayfasına girip ilgili formu doldurarak doğum günü tarihlerini belirtiyor.

Sistemde isim-soy isim, doğum günü tarihleri ve iletişim bilgileri kayıt altına alınan gençlerin 18 yaşına girdikleri gün doğum günü pastaları ve sürpriz hediyeleri Nevşehir Belediyesi görevlilerince adreslerine ulaştırılıyor.