“Gençlerimiz sayesinde Cumhuriyet payidar kalacaktır”

Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanı Ali Türker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Türker mesajında gençlik vurgusu yaparak, Ülkü Ocaklarında gençler yetiştiği sürece cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını belirtti.

Başkan Ali Türker açıklamasının devamında; “Ulu önder, büyük Türkçü Mustafa Kemal Atatürk ve milliyetçi silah arkadaşlarının, Türk milletinin adaletine ve karakterine en uygun iradenin Cumhuriyet olduğunu söyleyerek diktikleri Cumhuriyet fidanı, 95 yıllık köklü bir ağaç olmuş ve Türk milleti ve büyük nihaî ülküsü sayesinde bütün dünya Türklüğüne ilelebet gölge olacak ulu bir çınar olacaktır. Ülkü ocaklarında fidanlar yetiştiği sürece, geçmişimizin gözü arkada değil, geleceğimizin gözü yükseklerde olacak, cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır!” dedi.