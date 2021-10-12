Gençler Kapadokya'nın tarihi mekanlarında buluştu

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının “Geç Kalma, Genç Gel” projesi kapsamında yer alan gönüllü gençlere gezi etkinliği düzenledi.

Nevşehir İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla düzenlenen gezi programında gençler, Kapadokya’nın tarihi mekânlarında buluştu.

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen etkinlikte gençler, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Evliya Demir rehberliğinde 13. Yüzyıl Selçuklu devri eserlerinden olan Karamanoğulları'ndan Vezir İbrahim tarafından yaptırılan Merkez Karamanoğlu Camii ile 14. Yüzyıl eserlerinden Medreseli Yahya Efendi Camii başta olmak üzere birçok tarihi mekânı gezerek bilgi edindi.

Ürgüp’ün tarihi mekânları hakkında gençlere bilgilendirmede bulunan Gençlik Koordinatörü Evliya Demir, “Amacımız gençlere Nevşehir’in tarihi mekânları ve camileri ziyaret ederek manevi değerlerimiz hakkında gençlerimizin bilgi sahibi olabilmelerini sağlamaktır. Bundan sonra inşallah bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Yapılan bu gezi çok anlamlı. Çünkü Nevşehir de yaşayan gençler memleketlerinin tarihini tam anlamıyla keşfedemiyorlar belki de imkân bulamıyorlar. Bu vesile ile Nevşehir’in tarihi ve manevi atmosferini teneffüs etmiş oluyorlar. Geziyi düzenlememizde bizlere destek olan İl Müftümüz Ahmet Celalettin Altunkaya’ya gençler adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.