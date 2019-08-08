Gençler İçin Mahalleler Arası Futbol ve Sokak Basketbol Turnuvası Düzenlenecek

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ‘Mahalleler Arası Gençler Futbol ve Basketbol Turnuvası’ Eylül ayında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen 12-16 yaş grubundaki gençlerin, kuracakları en az 5 kişilik basketbol ve 8 kişilik futbol takımlarının isim listeleri 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Gülbahçe yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekiyor.

Turnuvaya katılan tüm takımlara Nevşehir Belediyesi tarafından forma hediye edilecek. Ayrıca Basketbol ve Futbol branşlarında turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve şampiyon olan takım oyuncularına ise spor ayakkabısı hediye edilecek.