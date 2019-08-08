Turnuvaya katılan tüm takımlara Nevşehir Belediyesi tarafından forma hediye edilecek. Ayrıca Basketbol ve Futbol branşlarında turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve şampiyon olan takım oyuncularına ise spor ayakkabısı hediye edilecek.
Gençler İçin Mahalleler Arası Futbol ve Sokak Basketbol Turnuvası Düzenlenecek
Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve gençler arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Gençler Futbol ve Sokak Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.
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