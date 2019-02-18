Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı Nevşehir’de Yapıldı

Çalıştay programına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, AK Parti Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gençleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program dâhilinde 5 farklı alanda gruplar halinde münazaralar yapıldı. 80 lise öğrencisinin katılımının sağlandığı Çalıştay, iki oturum şeklinde süren münazaralar sonunda her gruptan birinci öğrenciler seçildi ve ödül töreni düzenlendi.

Kendi gruplarında birinci olan öğrencilerden; “Gelecekte Küresel İletişim konusunda Ramazan Enes Aslan”, “Gelecekte Ekonomi konusunda Melike Kulaçlı”, “Tekno Gelişim konusunda Can Çivi”, “Gelecekte Hukuk ve Siyaset İlişkisi konusunda Rabia Sırakaya” ya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, “Gelecekte Eğitim konusunda Celil Şeker” ise plaketini, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın elinden aldı.

Vali İlhami Aktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Program, öğrencilere plaket verilmesi ile sona erdi.