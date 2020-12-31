Genç Sporcularımız İstanbul’dan Derecelerle Döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmalarına katıldı.

Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda U18 Kadınlar kategorisinde 800 metrede Hatice Kabataş 2. ve Melike Ceylan 3. Büyük Kadınlar kategorisinde 800 metrede Serap Çelik 1. ve Büyük Erkekler kategorisinde 800 metrede Ünal Yılmaz 3. oldu.

Dereceye giren sporcular 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonalarında Nevşehir’i temsil etme hakkı kazandı.

Sporcular buradaki derecelerine göre Avrupa ve Balkan Şampiyonalarına katılarak milli takım forması ile ter dökecek.

Dereceye giren sporcuları ve Antrenörleri Hakan Köstekçi ve İsa Demir’i tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altındaki farklı branşlardaki birçok sporcunun gelecek yıllarda Türk Milli Takımlarında mücadele ederek uluslararası arenada hem Nevşehir’i hem de Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğini söyledi.