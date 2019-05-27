Genç Nevşehirliler Platformu projelerine devam ediyor

Genç Nevşehirliler Platformu, heyecanını ve mücadelesini yitirmeden sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.Nevşehirlilerin birlik ve beraberlik ruhunu Ankara'da yaşatma mücadelesi veren Genç Nevşehirliler Platformu üyeleri yeni bir gönlülük projesi ile devam ediyorlar.

Ankara'da hayat mücadelesi veren Anne, Baba ve üç çocuktan oluşan Ankaralı bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkan Genç Nevşehirliler, öncelikle oturdukları evi değiştirme kararı alarak yeni bir başlangıç yaptılar. Ailenin babası yüzde kırkbeş oranında malulen emekli maaşı dışında günübirlik işlerle yuvasının mutluluğu için mücadele ediyor fakat içinde yaşadıkları evin durumunu fark eden Genç Nevşehirliler Platformu üyeleri duruma el atarak gönüllülük esasına göre bir kampanya başlattı.

Gecekonduda oturan ihtiyaç sahibi aile büyük bir heyecan ile yeni evlerini beklerken, Platform üyeleri kendi aralarında ihtiyaç listesi oluşturdular. Yaklaşık 24 saatte hem yeni bir ev temin ettiler hemde ihtiyaçlarını tamamladılar. Ardından yeni evin içine boya ve temizlik işlemleri ile daha yaşanabilir bir hale getirdiler. Sonrasında evin içine, temin ettikleri eşyaları kendi elleriyle yerleştiren Platform üyeleri ertesi günü beklediler. Ertesi gün ihtiyaç sahibi aile nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyordu ve heyecan ile sonuçlarını beklediler. İftardan önce tüm hazırlıkların bitmesini sağlayan platform üyeleri aileyi yeni evlerine davet ederek açılışını gerçekleştirdiler. Platform Başkanı Ziya AĞCA ailenin yeni evlerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini dile getirdi. Başkan AĞCA aileyi sosyal medyadan ve bizzat görerek takip eden tüm destek veren Nevşehirlilere ve tüm gönüllülere teşekkür etti. Ailenin fertleri Allah hepinizden razı olsun ve tüm gönüllülere teşekkür ederiz diyerek yeni evlerini büyük bir heyecan ile gezdiler. #GencNevsehirlilerPlatformu