Genç Nevşehirliler Platformu iftar programı düzenledi

Genç Nevşehirliler Platformu Başkanı Ziya Ağca'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir 24.ve 26.dönem Milletvekili, Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Av. Ebubekir Gizligider, AK Parti siyasi erdem ve etik kurulu üyesi 27.dönem Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, Eğitimci-Yazar Ahmet Belada, Necdet Ada, Alpaslan Ünal ile çok sayıda Nevşehirli ve platform üyeleri katıldı.

Genç Nevşehirliler Platformu Başkanı Ziya Ağca yaptığı konuşmada; İftar programına katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederek, Genç Nevşehirliler Platformunun Ankara'da birlik, beraberlik ve dayanışma göstermek için kurulduğunu, kuruluş amaçlarının içerisinde Ankara'da yaşayan kamu ve özel sektörde çalışan genç Nevşehirli hemşehrilerini bir araya getirerek, Nevşehir kültürünü ve dayanışmasını oluşturmak, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsiyle bir arada olmak için oluşturulduğunu ifade etti. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe; "Genç Nevşehirliler Platformu tarafından düzenlenen iftar programına katılarak Ankara’da bulunan Nevşehirli genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Yaptıkları çalışmalarla şehrimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışma yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de yaptığı konuşmasında; "Eşsiz güzelliklerin diyarını daha da geliştirmek için “Kapadokya Alan Yönetimi”ne hep birlikte çalışıyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma için bir araya gelen Genç Nevşehirli kardeşlerimizle de iftarın sevincini ve bereketini paylaştık. Bu güzel programı düzenleyen Genç Nevşehirliler Platformuna teşekkür ediyorum" dedi.

Pograma Katılanlar

Metin KUMAL MÜSTEŞAR EMEKLİSİ

Ali UYGUN SANAYİ BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI

Hasan ALBAYRAK ÜRGÜPLÜLER DERNEK BAŞKANI

Emre ÇALIŞKAN NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYI

Hikmet DAVARCI SAYIŞTAY-DENETÇİ

Belma AKYÜZ SAYIŞTAY ÜYESİ

Ahmet BELADA DİYANET BAŞKANLIĞI-BAŞDANIŞMAN

Mustafa KURT DEVLET TİYATROLARI GEN. MD.

Veli DOĞAN ASKİ DAİRE BAŞK.

Ebubekir GİZLİGİDER NEVŞEHİR ESKİ MİLLETVEKİLİ

Murat ATAER İŞ ADAMI

Mehmet YALBURDAK ESKİ PLANLAMA TEŞKİLATI

Yaşar KILIÇ MERCEDES KOLUMAN

Tahir TEKİN İÇİŞLERİ DENETİM BAŞKANI

Bayram ERDAŞ ADALET BAKANLIĞI DAİRE BŞK.

Necdet ADA DEVLET DENETLEME KURULU GENEL SEKRETERİ

İsmail AYDIN MAPEG Personel Dairesi Başkanı

Yaşar NESLİHANOĞLU YENİMAHALLE BELEDİYE BŞK. YRD.

Birol TERLEMEZ ADALET BAKANLIĞI YÜKSEL MÜŞAVİR

Ahmet TEKİN YAZAR,HUKUKÇU,İLAHİYATÇI

İsmet Kazim ÇELEBİ, Ankara Büyükşehir, Yüksek İnşşat Mühendisi

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019, 09:50