Genç Nevşehirliler Derneğinden Borsa Başkanı Salaş'a Ziyaret

Ankara Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Ziya Ağca ve beraberindekiler, Ankara'da yapılması planlanan ve ilimize ait yöresel ürünlerin tanıtılacağı "Nevşehir günleri" organizasyonu için Borsa Başkanı İbrahim Salaş ile fikir alışverişinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ta , Ankara Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca ve beraberindekilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Ziya Ağca'ya Yazar-Şair Osman Aytekin, Eğitimci-Yazar Oğuz Özdem, Oğuzhan Tüfek