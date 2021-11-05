Genç Nevşehirliler derneğinden 100 öğrenciye burs imkanı

NEVŞEHİR(MHA) Yaklaşık 300öğrencinin başvuruları değerlendirilerek bu yıl 100'e yakın Üniversite öğrencisine burs imkanı tanınacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca, "Değerli Nevşehirliler ve Sevgili Öğrenciler, Genç Nevşehirliler Derneği olarak Ankara’da öğretim gören Nevşehirli öğrencilerimiz için başlatmış olduğumuz Burs Programımıza 300’ü aşkın öğrenci tarafından başvuruda bulunulmuştur. Alınan başvurular; Başarı Durumu, Aile Durumu (sağ, birlikte, ayrı vb), Kardeş Sayısı, Geliri Durumu, Yurt Durumu ve Harici Burs/Kredi kullanımı gibi birçok ölçüt üzerinden yapılan değerlendirmelerle başvurular ihtiyaç öncelik durumlarına göre sıralanmıştır. Nevşehirli hayırsever iş insanlarımızca desteklenen Burs Programımız kapsamında yaklaşık 100 öğrencimize burs imkânı sağlanacak olup kasım ayı içerisinde burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Burs sağlanacak öğrencilerle iletişim kurulacak olup diğer öğrencilere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her yeni gün sayıları daha da artan, burs programımıza destek vermek isteyen hayırseverlerimiz tarafından sağlanacak burslar da, öncelik durumlarına göre diğer öğrencilerimize ulaştırılmaya devam edilecektir. Burs programımıza birçok konuda emek veren destekçilerimize ve Hayırsever iş insanlarımıza cömert katkılarından dolayı teşekkür eder, tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz" ifadelerinde bulundu.