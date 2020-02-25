Genç Mucitler Proje Sergisi Altınyıldız’da

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Fen Bilimleri , Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde hazırlamış oldukları projelerini sergiledikleri ‘GENÇ MUCİTLER PROJE SERGİSİ’ okulumuzda açıldı.Öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projelerini anlattıkları bu sergide sergiyi gezen velilerimiz ve öğrencilerimiz Tasarım ve uygulama harikası projelerinde bilimin eğlenceli yüzünü tanıyıp keyifli zaman geçirdiler ve sergiyi ziyaret edip meraklı sorularıyla projelere eşlik ettiler.

Açılışta yaptığı konuşmada Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI, Aklın ve bilimin ışığında 22 yıldır öğrencilerimizi yetiştirdik ve kurum olarak bundan sonra da yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerin öğrenciler arasında heyecan yarattığını, tüm öğrencilerin bu projelere büyük bir özveri ile hazırlandığını belirtti.Öğrencilerimizin ,ülkemiz, aileleri ve öğretmenleri için övünç kaynağı olduğunu söyledi.Öğrencilerimize 'Bizim için çok kıymetli ve değerli olan sizinle övünüyor, gurur duyuyoruz. Büyüyen, yürüyen, üreten Türkiye’nin yarınlarının gerçek sahipleri olarak, araştıran, geliştiren proje ortaya koyan siz öğrencilerimize umudumuz ve güvenimiz tamdır.Projelerin Hazırlanmasında emeği geçen Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerimiz Sayın Dursun KURT,Sayın Gökhan METİN , Sayın Bahar BENZER ,Sayın Eren ÖZHAN, Sayın Sinan ABUR, Sayın Ceren SÜT,Sayın GÜLŞEN KÖKSAL’a ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

Aklın ve Bilimin Işığında Yanan Meşalelerle Parlayan Binlerce Altın Yıldızız.Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projeler de emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerimize tebrik ve teşekkür ediyoruz