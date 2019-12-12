Genç Çiftlerin Nikahını Belediye Başkanı Arı Kıydı

Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu Dairesinde evliliğe ilk adımı atmak üzere ‘evet’ diyecek olan çiftlere Başkan Rasim Arı sürpriz yaptı. SDS sözleşme töreni için Nevşehir Belediyesi’nde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ile birlikte salona gelen Başkan Arı, cübbesini üzerine giyerek Ayten Kartboğa (Karaboğa) ve Ramazan Karaboğa çiftinin nikahını kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Yalçın ve Uslu yaptı.

Yeni evlenen çifte mutluluklar dileyen Başkan Arı, "Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık, mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyin.” dedi.

Başkan Arı daha sonra, genç çifte içerisinde Kur’an-ı Kerim,Türk Bayrağı ve bir de kahve takımının bulunduğu hediye takdim etti.