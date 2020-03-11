Genç Bilaller Ezan Okuma 6. Bölge Finali İlimizde Yapıldı

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün Komisyon Başkanlığında, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri arasında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 6.Bölge Finali, 8 ilden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Jürinin yaptığı puanlama sonucu yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri, Vali İlhami Aktaş ve üyeleri tarafından verilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilerde çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Vali İlhami Aktaş; “Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizin birinci olduğuna inanıyor, hepsini gönülden tebrik ediyor, onların yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra sona erdi.

“Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finaline; Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile davetliler katıldı.