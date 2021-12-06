Genç Atletlerimiz Türkiye Finallerine Gidiyor

İç Anadolu Bölgesi İl-İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Ligi yarışlarının 2.kademesi Niğde’de gerçekleştirildi.

Yarışlara aralarında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da yer aldığı Nevşehir Atletizm İl Karması Takımı da katıldı.

Müsabakalar sonunda Nevşehir Atletizm İl Karması U18 Kızlar kategorisinde 1., U 14 Küçük Kızlar kategorisinde 2., U 14 Küçük Erkekler kategorisinde 2., U 16 Yıldız Erkekler kategorisinde 3. ve U 18 Genç Erkekler kategorisinde 2. oldu.

Elde edilen bu dereceler ile birlikte Nevşehir Atletizm İl Karması Takımı, 17 Aralık 2021 tarihinde Bursa'da yapılacak olan yarı final yarışmasına katılım sağlamaya hak kazandı.