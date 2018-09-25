Gelir ve yaşam koşulları istatistikleri yayımlandı

NEVŞEHİR(MHA) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2016 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri kullanılmakta.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2017 yılında 21 bin 577 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 30 bin 895 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 26 bin 679 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi ve 26 bin 213 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 10 bin 30 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 10 bin 878 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, İBBS 2. Düzey, 2017.

Gelir eşitsizliği en düşük bölge TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) oldu. P80/P20 oranı en yüksek bölge TR10 (İstanbul) oldu. Göreli yoksulluk oranı en düşük bölge TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) oldu.