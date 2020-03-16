“Gelin bu virüse savaş açalım”

Koronavirüsün özellikle dolaşım sistemini ve solunum sistemini hedef aldığını belirten Şimşek, "Bu tehlikeli hastalığın en büyük düşmanı hijyendir. Çok basit önlemlerle bu hastalığa karşı konulabildiği uzmanlar tarafından açıklanmıştır.” dedi.

El yıkama alışkanlığının, koronavirusten korunmada %80 etkisi olduğu ortaya çıkınca, temizliğin önemi bir kez daha vurgulanmış olduğun da altını çizen Şimşek, “Tüm dünya 'Türk düzeni el yıkama' derslerine başladı. Doktorlar, kamera karşısında ellerin nasıl yıkanacağını göstermeye başladı ki, bizim milletimiz için sıradan olan el yıkama alışkanlığının hastalıkla baş etmeye çalışan Avrupa, Amerika gibi kıtalarda kurs olarak verilmesi de hastalıktan ziyade utanç kaynağı olmuştur. Tedbirler basit, elimizi sık sık sabunla yıkayarak, selamlaşma durumlarında tokalaşmadan, mümkün olduğunda temas etmeden hal hatır sorarak, kalabalık ortamlardan ve toplu taşıma araçlarından olabildiğince uzak durarak ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurarak bu salgını fazlaca zarar görmeden yok edebiliriz." dedi. Ayrıca vatandaşların resmi kurumların açıklamaları dışında hiç bir duyuma itibar etmemesini isteyen Ayhan Şimşek, "Küresel bir illetle, Türk töremiz gereği başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Elbette yurdumuza dışarıdan gelen ve gelebilecek vakaların denetim altına alınması gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımız emin olsun ki, 'temizlik imandandır' düsturu ile hareket ettiğimiz müddetçe, koronavirus gibi bulaşıcı hastalıklarla başa çıkabilmek, tüm dünyaya nazaran daha kolay olacaktır." dedi.