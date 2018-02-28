Geleneksel halk kültürümüzü de öğreniyorlar

Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Avanos, Ürgüp ve Ortahisar gibi merkezlerde uzun yıllardan beri geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası konumundaki folklorik değerlerin daha etkin bir şekilde tanıtımına ilişkin eğlenceler ‘ Türk geceleri’ adı altında düzenleniyor.

Profesyonel halk oyunları ekiplerince yaklaşık 3 saatlik bir zaman aralığında gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin değişik yörelerine ait Halk oyunları sergileniyor.

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri sırasında kimi zaman, yerli ve yabancı turistlerde sahnede yerlerini alırken, kimi zaman da gösteriler sırasında ateş dansı da bölgenin eğlence yaşamında renkli görüntüler ortaya çıkartıyor

Davul ve zurna eşliğinde çeşitli oyunlar oynandığı geleneksel Türk gecelerine katılım ise oldukça yüksek düzeylerde gerçekleşiyor.