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Geleneksel halk kültürümüzü de öğreniyorlar

Kapadokya bölgesindeki tüf kayalara oyulu yer altı eğlence merkezleri, değişik animasyonları ile turistleri hem eğlendiriyor, hem de görsel olarak Türklerin geleneksel halk oyunları konusunda bilgilenmelerini sağlıyorlar.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:49
Geleneksel halk kültürümüzü de öğreniyorlar
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Kapadokya bölgesinde Uçhisar, Avanos, Ürgüp ve Ortahisar gibi merkezlerde uzun yıllardan beri geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası konumundaki folklorik değerlerin daha etkin bir şekilde tanıtımına ilişkin eğlenceler ‘ Türk geceleri’ adı altında düzenleniyor.
Profesyonel halk oyunları ekiplerince yaklaşık 3 saatlik bir zaman aralığında gerçekleştirilen etkinliklerde Türkiye’nin değişik yörelerine ait Halk oyunları sergileniyor.
Halk oyunları ekiplerinin gösterileri sırasında kimi zaman, yerli ve yabancı turistlerde sahnede yerlerini alırken, kimi zaman da gösteriler sırasında ateş dansı da bölgenin eğlence yaşamında renkli görüntüler ortaya çıkartıyor
Davul ve zurna eşliğinde çeşitli oyunlar oynandığı geleneksel Türk gecelerine katılım ise oldukça yüksek düzeylerde gerçekleşiyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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