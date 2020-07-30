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Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı
Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel olarak yapılan bayramlaşma töreni, İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesislerinde yapıldı.
Nevşehir 30.07.2020, 18:56
Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşmatTörenine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, İş insanları, gazeteciler ve daire müdürleri katıldı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, törende tüm katılımcılarla bayramlaşarak, Kurban Bayramlarını tebrik etti.