Geleneksel Atasay Altın Çadır Günleri Nevşehir'de Başlıyor!

Ülke çapında belirli periyotlarda yapılan ve büyük ilgi gören etkinlik şimdi de Nevşehir'de gerçekleşecek ve 5 gün sürecek.

Altın Çadırı etkinliği, 20 Kasım Salı günü başlayıp Cumartesi günü akşamüzeri sona erecek. Yüzük, kolye, küpe, broş, bilezik, bileklik, set, mini set olmak üzere çok sayıda ürünün yer alacağı "Altın Çadırı" günlerinde, altın ve pırlantalı mücevherin maliyetine hatta bazı ürünlerde zararına satış yapılacağı duyuruldu. Salı gününden itibaren 5 gün boyunca Nevşehir’de mücevher severlerin beğenisine sunulacak.

Sarraflar Çarşısı Atasay Özaltın Mağazasında Altın Çadırını ziyaret ederek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 12:59