’Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları Atölye Programı’ NEVÜ’de gerçekleştirildi

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliği ile ’Geleceğin Şehrinde Sorun Alanları’ isimli Atölye Programı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

NEVÜ Rektörü ve aynı zamanda Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın moderatörlüğü ile gerçekleştirilen programa; Prof. Dr. Ayşe Canatan, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Celaleddin Çelik, Dr. Hüseyin Pala, Doç. Dr. Aysu Kes Erkul, Doç. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Serkan Sınmaz ve Mimar Aynur Başoğlu Uysal katıldı. Programın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite ve şehir, atölyenin amacı, atölye katılımcıları, atölyede değinilecek temalar ve nihai hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bağlı ayrıca atölye çalışmasına ev sahipliği yapmaktan ve kendilerini NEVÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağlı’nın konuşmalarının ardından atölye çalışmasının ilk teması olan ’Yalnızlık ve Yaşlılık’ konusunda Prof. Dr. Ayşe Canatan, sosyolojik açıdan yalnızlık ve yaşlılık konularını ele alarak istatistiki olarak mevcut durumu değerlendirdi. Şehirleşme ile birlikte yaşlılığın ve yalnızlığın sosyolojik nedenleri ile beraberinde getirdiği sorunları çeşitli boyutları ile ele alan Canatan, bu sorunlara farklı çözüm önerileri sundu. Yaşlılık ve yalnızlık konularını hak ve hukuk yönleriyle farklı açılardan değerlendiren Dr. Hüseyin Pala, ’Hukuk, Adalet ve Ahlak’ konularını felsefi açıdan ele aldı. ’Ulaşım ve Trafik’ temasında Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, son 16 yıl içerisindeki ülkemiz ulaşımının genel durumu, ulaştırma ve trafik sorunları, yerel yönetimlerde ulaşım ve trafik sorunlarına çözüm önerileri ile geleceğe yönelik teknolojik sistemler üzerine sunumlarını gerçekleştirerek, mevcut durum üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Aysu Kes Erkul ’Akıllı Kent ve Teknoloji’ temasına ilişkin üç yaklaşımla akıllı kent tanımlaması yaparak teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-yönetişim, akıllı kentleşme ve çevresel sürdürülebilirlik, Türkiye’de akıllı kent ve getirdiği sorunları irdeledi. ’Kentlerin Gelişim Sürecinde Enerji Verimliliği’ temasında Türkiye’deki mevcut durum hakkında görüşlerini beyan eden Doç. Dr. Serkan Sınmaz, kentsel alanda enerji tüketimi, gelişen eğilimler, enerji verimliliği için kentsel tasarım yaklaşımları, akıllı kentlerde enerji teknolojilerinin entegrasyonu, kentsel tasarım uygulamaları ve eylem planları ile kentsel dönüşüm/toplumsal farkındalık/permakültür projeleri konularından bahsetti.

Mimar Aynur Başoğlu Uysal batılılaşma süreci, tarım toplumu, sanayileşme, modern yaşam, teknoloji ve akıllı şehirler konularını sentezleyerek ’Toplumsal Yapı ve Mimari’ temasında sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca ilgili konularda yapılması gereken hususları vurguladı.