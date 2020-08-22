'Geleceğimizin temelini oluşturan çocuklarımızla yüz yüze eğitime devam ediyoruz!'
Altınyıldız Anaokulu, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yüzyüze eğitimi başarıyla devam ettirerek büyük takdir topladı.
Her türlü sağlık tedbirinin alındığı Altınyıldız Anaokulunda öğrenciler güven içerisinde yüz yüze eğitime devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Çocuklarımızın ve ailelerimizin her zaman yanında olan, pandemi sürecinde yalnız bırakmayan birbirimizin her zaman yanında hissettiğimiz velilerimiz ve çocuklarımızla 1 Haziran’da başlayan yüz yüze eğitim ara vermedenyüz yüze eğitimlerimize devam ediyoruz.
Okulumuz fiziki şartları ile sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarıyla en iyi şekilde; girişten itibaren sosyal mesafe uyarıları, maske okulun her alanında %70 alkol bazlı el antiseptik dispenserleri ile öğretmenlerimizin oyun, şarkı, dramalar ile sosyal mesafeyi oynayarak öğretmesiyle çocuklarımızın zorlukların üstesinden gelmeyi öğretiyoruz ve okulumuzda öğrencilerimizle farkındalık oluşturarak onları yarına hazırlıyoruz.
Bu süreçte öğretmenlerimize, velilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz. Gülen yüzleri hep gülsün, sağlıklı günler dileriz.
UNUTMAYALIM…..
KORONA VİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.