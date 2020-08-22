'Geleceğimizin temelini oluşturan çocuklarımızla yüz yüze eğitime devam ediyoruz!'

Her türlü sağlık tedbirinin alındığı Altınyıldız Anaokulunda öğrenciler güven içerisinde yüz yüze eğitime devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklarımızın ve ailelerimizin her zaman yanında olan, pandemi sürecinde yalnız bırakmayan birbirimizin her zaman yanında hissettiğimiz velilerimiz ve çocuklarımızla 1 Haziran’da başlayan yüz yüze eğitim ara vermedenyüz yüze eğitimlerimize devam ediyoruz.

Okulumuz fiziki şartları ile sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarıyla en iyi şekilde; girişten itibaren sosyal mesafe uyarıları, maske okulun her alanında %70 alkol bazlı el antiseptik dispenserleri ile öğretmenlerimizin oyun, şarkı, dramalar ile sosyal mesafeyi oynayarak öğretmesiyle çocuklarımızın zorlukların üstesinden gelmeyi öğretiyoruz ve okulumuzda öğrencilerimizle farkındalık oluşturarak onları yarına hazırlıyoruz.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 3000m²’lik kapalı alanının çocuklarımızın çok rahatlıkla sosyal mesafeyi koruyabildikleri; farklı saatlerde kahvaltı, yemek, oyun saatleri, havalandırma temizlik hijyen kurallarıyla, bahçemizde bulunan hayvanat bahçemizde farklı hayvanlarımız, seramızdan çocuklarımız tarafından toplanan biber, domates, marul, bahçe sulamayla, oyun alanlarımız, trafik eğitim pistinde kapalı alanda olmadan enerjilerini atabilen mutlu huzurlu olma imkanını veren sevgi ile yaşanılan dönemin üstesinden gelen mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu eğitimlerine devam ediyor.

Bu süreçte öğretmenlerimize, velilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz. Gülen yüzleri hep gülsün, sağlıklı günler dileriz.

UNUTMAYALIM…..

KORONA VİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.