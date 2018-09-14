Gaziler günü programı belirlendi

NEVŞEHİR(MHA) Gaziler Günü Anma Programı 19 Eylül Çarşamba günü Şehitler parkında gerçekleştirilecek.

Gurupların Şehitlik Tören Alanındaki Yerlerini Almaları ile başlayacak olan kutlama programı - Çelenklerin Protokol Sırasına Göre Atatürk Büstüne Sunulması ile sürecek. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Adına Çelenkler konulacak.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı Eşliğinde Bayrağımızın Göndere Çekilmesi ile sürecek program daha sonra Jandarma Yüzbaşı Kubilay Alp’in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sürecek. Program şiirlerin okunmasıyla sona erecek.

Programın ardından Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ziyaret edilecek. Hamdi Tüfekçi camiinde ise mevlidi şerif okutulacak.