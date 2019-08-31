Gaziantep Valisi Gül, Başkan Şahin ve Milletvekilleri Nevşehir’de

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Milletvekilleri "Gaziantep tanıtım Günleri" etkinlikleri kapsamında Nevşehir'e geldiler. Göreme’de "Gaziantep tanıtım Günleri" etkinliklerinde işbirlikçisi Göreme belediyesi ile, Avanos çömlek atölyeleri, kayadan oyma soğuk hava depoları ile ünlü Kavak beldesi, Yeraltı kentleri ile ünlü Kaymaklı beldesi ve Ürgüp Mustafapaşa'yı gezen Gaziantep heyetine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut, İbrahim Yüzer ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren eşlik ettiler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamasında;"Bugün Sayın Valimiz Davut Gül ve milletvekillerimiz ile birlikte Nevşehir’deyiz. Nevşehir tarihi yapısı ve doğal güzelliğiyle Gaziantep kadar büyüleyici bir şehir. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ile belediyecilik çalışmalarını inceliyor, fikir alış verişinde bulunuyoruz." dedi. Öte yandan bu akşam Göreme belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir belediyesi işbirliğinde düzenlenen Gaziantep günleri'nin Gala yemeği ve ardından Kapadokya’nın başkenti Göreme de ünlü sanatçı Edip Bülbül ve Ender Balkır konseri 20:00 de gerçekleşecektir. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren yaptığı açıklamasında tüm Nevşehir halkını bu akşam "Gaziantep tanıtım Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konser programına davet etti. Yer: Göreme Otogarı - GÖREME Saat: 20.00'de