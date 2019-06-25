Gaziantep Mutfağı Göreme’de Tanıtılıyor

Göreme etkinlik alanında kurulan stantlarda Gaziantep’e dair yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Çiğköfte, baklava, menengiç kahvesi ve baharatların yoğun ilgi gördüğü etkinliğe, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’in yanı sıra meclis üyeleri, turizm işletmecileri, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Başkan Eren, "UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında Gaziantep mutfağı dünyanın 8. mutfağı olarak tescillendi. Kapadokya’da Dünya Miras Listesinde tescilli bir bölge. Bu anlamda iki değer bir arada tanıtılıyor” dedi.

Mini konserler ve gösterilerin de sunulduğu etkinlik 30 Haziran Pazar günü akşamına kadar devam edecek.