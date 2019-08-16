Gazi Stadı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nevşehir’in 3. Ligdeki temsilcisi Nevşehir Belediyespor’un 2019-2020 futbol sezonunda maçlarını oynayacağı Gazi Stadı’nın modernizasyonu için hummalı bir çalışma başlatıldı. Mustafa Parmaksız Caddesi’nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda taraftarların stada giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için taraftar girişlerinin bulunduğu kapılar yeniden düzenleniyor. Meteris Meydanı yönündeki taraftar giriş kapısının merdivenli bölümünün üzeri kapatılarak burada taraftarların toplanması için küçük bir meydan oluşturulurken stad etrafındaki yaya kaldırımları ve bilet satış noktaları da yenileniyor.

1 Eylül 2019 tarihinde Nevşehir Belediyespor’un yeni sezondaki ilk iç saha maçı olan Diyarbekir Spor A.Ş müsabakasına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar çerçevesinde ayrıca protokol ve taraftar tribünleri ile birlikte soyunma odaları, lavabo ve tuvaletler yenilenecek.











