Son Dakika
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82’inci Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’inci yıldönümünde Nevşehir’de düzenlenen törenle anıldı.
Nevşehir 10.11.2020, 11:47
Hükümet Konağı önündeki törende, Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Kültür, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın, vali ve belediye başkan yardımcıları, daire müdürler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.