Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82’inci Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Hükümet Konağı önündeki törende, Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Kültür, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın, vali ve belediye başkan yardımcıları, daire müdürler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.