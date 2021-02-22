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Gazi Caddesi’nde Altyapı Çalışmaları Başlıyor
Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Gazi Caddesi’nde Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmalarına başlanıyor.
Nevşehir 22.02.2021, 12:42
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bahar ayları ile başlayacak olan sıcak asfalt ve altyapı hamlesi öncesinde, çeşitli cadde ve sokaklarda altyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak olan sokakta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 530 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturularak eski asbestli içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirilecek.