Gazi Caddesi Sıcak Asfalt Serimi Sonrası Yeniden Trafiğe Açıldı

Nevşehir Polis Evi yanından başlayarak 80. Yıl Bulvarı’na kadar uzanan Gazi Caddesi’nde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar sona erdi.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte daha önce içme suyu hattı yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulan cadde de belediye ekipleri sıcak asfalt serimi yaptı.

Parke taşla kaplı caddenin ulaşım konforunu sıcak asfalt ile arttıran Nevşehir Belediyesi ayrıca yaya kaldırımlarını da yeniledi.