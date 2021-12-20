Gazeteciler Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti

Genel Başkan Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcıları Necmi Işıksal ve Levent Altun Mali Sayman Derya Akbıyık ve Genel Sekreter Yardımcısı Ercihan Çakmak’tan oluşan heyet, Türkiye Barolar Birliği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Erinç Sağkan ve Genel Sekreter Veli Küçük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Federasyon olarak barolarla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Gazetecilerin özgür olmasını savunurken, bu konuda mücadelemizi sizlerle birlikte yürütüyoruz. Başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yok.” dedi.

Genel Başkan Karaca, Erinç Sağkan’a hayırlı olsun dileklerini iletirken federasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da TGF heyetine ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “Basın özgürlüğünün yok edildiği ve baskı altına alındığı bu süreçte sizlerin mücadelesi ve bu ziyareti son derece anlamlı. Ortak paydada birlikte mücadele edeceğiz.” dedi.