Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ekici ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Başkan Savran’a Ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Korkmazer, Selma Küçükgül, Fikret Çapacı, Alparslan Körükçü, Ahmet Menekşe ve İbrahim Uysal’ı başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, yeni görevinden dolayı Savran’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran’da, geçtiğimiz günlerde olağan kongresini gerçekleştiren Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Şehirdeki tüm gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Başkan Savran, “Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Sizler aracılığıyla haberin doğru bir şekilde milletimize duyurulması çok önemli” dedi.

Nevşehir’i arzu edilen hizmetlerle buluşturma noktasında her zaman basının desteğine ve aynı zamanda eleştirilerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Savran, bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Savran, “Nevşehir bir marka kent olma yolunda hızla ilerliyorsa, yaşanılabilir, gidilmesi gereken, huzurlu ve güzel bir şehir şeklinde algılanıyorsa bunda sizlerin de büyük katkısı vardır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve ortak paydamız Nevşehir. İnşaallah önümüzdeki süreçte hep birlikte şehrimize güzel hizmetlerde bulunacağız" dedi.