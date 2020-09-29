Gazeteciler Başkan İbaş’ı Ziyaret Etti

Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya, Basın İlan Kurumu Kayseri Şube personeli Sait Aykul, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ve Avanos Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı – Avanos Kızılırmak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kemal Çelik Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan ibaş’a görevinde başarılar dileyen BİK Kayseri Şube Müdürü Kaya, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Basının demokrasilerin vazgeçilmezlerinden birisi olduğunu belirten Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek BİK Şube Müdürü Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan İbaş daha sonra ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.