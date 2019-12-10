Gazeteci Yazar Abdurrahman Uzun, NEVÜ Öğrencileriyle Buluştu

Düzenlenen söyleşiye katılmak üzere NEVÜ’ye gelen Gazeteci Yazar Abdurrahman Uzun, söyleşi öncesi NEVÜ Gençlik Platformu Kulübü Başkanı Mithat Doğru ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Uzun ile bir süre görüşen ve kendilerini üniversitede ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine plaket takdiminde bulundu.

Daha sonra NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne geçerek “Mücevher Sandığının Üzerinde Oturan Dilenci” başlığı adı altında söyleşide bulunan Gazeteci Yazar Abdurrahman Uzun, görsel ve yazılı medya ile son yıllarda yaygınlaşan sosyal medya üzerinden Türkiye’ye yönelik yürütülen algı operasyonlarına değindi.

Uzun, “Siz bu millete aslanların hikayelerini anlatmaz iseniz, millet avcı yalanları dinler. Biz de bu sahnelerde gerçek olanları milletimize anlatmak ve gerçekleri göstermek için çalışıyoruz. Bu milletin senelerdir değerleri ve algılarıyla oynandı. Bu yapılırken de, bu millete ‘İpteki cambaz ha düştü ha düşecek’ diye izletilerek aslında o sırada cüzdanları çalındı” dedi.

Son yıllarda Türkiye’de Suriyeliler, dünyada ise Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar ve algı yöntemlerine dikkat çeken Uzun, “Hepinizin de malumu üzerine ülkemizin dört bir tarafında Suriyeler var ve Suriyeler üzerinden çok fazla olumsuz yorumlar ve söylemler başlatıldı. Bazen bizler ve sizlerde bu tuzaklara düşüyoruz. Oysa ki Allah yıllar sonra bizlere ‘Ensar’ olma imkanı verdi. Bu ülke daha öncede Boşnaklara, Afganlara, Iraklılara, Azerbaycanlılara ve bir çok ülke insanına kapılarını açtı. Bu oyunlara gelmeyelim ve ensarlığı elden bırakmayalım” çağrısında bulundu.

Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan söyleşiye: NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın eşi Sevda Bağlı, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, NEVÜ Gençlik Platformu Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ahmet Alparslan Erarslan, ilçe ve belde belediye başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı.



