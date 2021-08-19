Gazeteci Yavuz Donat Nevşehir Ticaret Borsasını ziyaret etti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat'ı makamında ağırladı.

Başkan Salaş, Yavuz Donat ile Nevşehir'in mevcut ekonomik durumunu, potansiyellerini ve gündemini değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Salaş, Yavuz Donat gibi usta bir gazeteciyi Nevşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

NTB Başkanı İbrahim Salaş'a kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Donat ise Nevşehir'de bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Salaş’a görevinde başarı temennisinde bulundu.

Yavuz Donat, yaklaşık yarım saat süren sohbetin ardından Nevşehir Valiliği'ne geçmek üzere NTB'den ayrıldı.

Önce Vali Becel sonra Başkan Savran'a Ziyaret...

Borsa Başkanı Salaş, Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Becel, Donat'a günün anısına Avanos toprağından yapılmış anfora hediye etti.

Başkan Salaş ve Gazeteci Donat daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a nezaket ziyaretinde bulunarak uzun uzun sohbet ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran, Nevşehir'in turizm değerlerini ve projelerini anlattığı Donat'a ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.